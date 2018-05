Markle’ite pere «raisakotkas» jätkab oma tiraadi

Juba enne pulmi lahvatas skandaal, et Meghani isa Thomas Markle Sr tegi kõmufotograafiga koostööd, poseerides talle ja saades selle eest kopsaka summa, teatab news.com.au.

Siis võttis sõna Meghani poolõde Samantha Markle, kes teatas, et isa sai fotode eest umbes 135 000 dollarit, kasutades ära oma tütre seotust Briti kuningliku perega.

Thomas Markle FOTO: BRWES / Rachpoot/MEGA/Scanpix

Pärast 19. mail toimunud pulma sõnas Samantha Markle, meediale, et Meghani ema Doria Ragland kasutab samuti ära olukorda, et ta tütar on kuningliku pere liige ja teenib selle pealt.

Meghani poolõe teatel hakkas Doria Ragland müüma Meghanist ja Harryst juba nende suhte algusajal tehtud fotosid kõmumeediale, teenides nende piltide pealt. Lisaks üritab see naine tütre kuulsuse abil tuua rohkem õpilasi oma Los Angelse joogakooli.

53-aastasel Samanthal ja 36-aastasel Meghanil on sama isa, kuid erinevad emad. Meedia poolt Markle’ite «raisakotkaks» ristitud naine kasutas varem oma abieluperekonnanime Grant, kuid kui ilmnes, et Meghanist võib saada prints Harry naine, hakkas ta kasutama nime Markle.

Samantha Markle (Grant) FOTO: TMZLOS / TMZ/MEGA/Scanpix

Samantha Markle (Grant) kirjutas Twitteris: Isegi Doria teenib oma tütre pealt raha, andes Londonis intervjuu saatejuht Oprah Winfreyle ning edastades varem meediale fotosid, mida tal ei oleks tohtinud olla».

Doria Ragland FOTO: POOL New / REUTERS/Scanpix

Ta lisas, et Oprah kutsuti kuninglikku pulma vaid selleks, et Meghani ema saaks raha ja ennast reklaamida.

Briti tuntud saatejuht Piers Morgan oli esimene, kes kasutas Samantha Markle’i kohta «raisakotkas», kuna tegelikult see naine, mitte Markle’ite teised pereliikmed, üritab Meghani kuulsuse pealt teenida.

Sussexi hertsoginna Meghan FOTO: POOL New / REUTERS/Scanpix

Ameeriklanna tunnistas enne kuninglikku pulma, et ta tahtis kõmufotograafide abil oma mainet parandada, et saada kutset kuninglikku pulma, kuid see kukkus läbi. Ta isa tegi tema soovitusel sama ja see tekitas skandaali.

Samantha Markle kirjutas raamatu «The Diary of Princess Pushy’s Sister» (Tõusikust printsessi õe päevik), milles süüdistab Meghanit nende isa Thomas Markle’i ignoreerimises.

Briti meedia andmetel lendas Samantha Markle kuningliku pulma ajaks Londonisse ja maksis kanalile ITV viiekohalise summa, et ta saaks oma poolõe pulma kommenteerida.

Britid kritiseerisid Samantha Markle’it sotsiaalmeedias öeldes, et ta võiks tagasi tõmbuda,käituda väärikamalt ja mitte levitama jutte, mis ei vasta tõele. Käituma nii nagu käitub prints Harry venna, prints Williami naise Cambridge’i hertsoginna Catherine pere, Middletonid.

Arvatakse, et nii Harry kui Meghan peavad tegelema veel nii mõnegi skandaaliga, mille taga võib olla Meghani poolõde.

Briti õukonnaelu kajastavate ajakirjanike sõnul peaks Markle’ite pere oma tülid lahendama ja Meghan peaks oma isa juurde minema, et asjad selgeks rääkida.

«Briti kuninglik pere arvab, et kuna neil on palju võimu ja ressursse, siis suudavad nad skandaale ennetada ja kinni mätsida, kuid on selge, et nii see ei ole, sest Markle’itega see neil ei õnnestunud,» teatas õukonnaekspert.

Sussexi hertsog Harry ja hertsoginna Meghan koos kuningliku pere liikmete ja pruudi ema Doria Raglandiga FOTO: Alexi Lubomirski / AP/Scanpix

USA meedia teatel ootab 73-aastane Thomas Markle, et ta tütar Meghan ja väimees Harry külastaksid teda Mehhikos Rosaritos, kus ta elab. Õukonna teatel ei kavatse paar mesinädalatele minna, vaid teevad Elizabeth II ülesandel ametliku visiidi Uus-Meremaale.

Ei ole selge, kas Meghani ja ta isa suhted on korras või mitte, sest enne pulmi kirjutasid ühed väljaanded ühte ja teised teist.

Sussexi hertsoginna ainus teade ta isa kohta oli, et Thomas Markle on haige ja peab minema operatsioonile ning selle tõttu ei saa ta pulmas osaleda.

Arvatakse, et ameeriklanna Meghan Markle toob Briti kuninglikku perekonda uut ja värsket, muutes seda vana instutsiooni paindlikumaks ja kaasaegsemaks.