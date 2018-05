Katrin Lust selgitab: ma arvan, et minusugune tütarlaps ei pea välja mõtlema, et ta on olnud kellegagi abielus

See osa puudutab temaga seotud skandaale, mis tema ja tema nime ümber tiirlesid veel aastaid enne seda, kui temast sai saatejuht.

Katrin Lust selgitab nende skandaalsete olukordade tagamaid ja räägib nendest enda nurga alt.

Kolm skandaali, mis olid Katrin Lustiga seotud:

1) Katrin Lust oli Inglismaal tabloidilehtedes nuhk

2) Katrin Lust valetas, et oli abielus tuntud polomängijaga

3) Katrin Lust photoshoppis end pildile koos maailmakuulsate inimestega

Avaldamata väljavõte intervjuust:

Räägime nüüd sinu Inglismaa tegevustest. Üks asi, mida ma sinu tausta uurides teada sain, oli see, et kui sa olid Inglismaal, siis kutsuti sind justkui tabloidiajalehtede nuhiks, kes käib meelelahutusüritustel informatsiooni kogumas. Mida sa Inglismaal täpsemalt tegid?

Mida ma Inglismaal tegin? Ma olin ju abielus mingi aja. Ma olin 22-aastane ja elasin Londoni kesklinnas ning mul olid tuttavad seal. Pankurid ja polomängijad jne. Kõik käisid peol ja kõik tegid nii, et „kuhu sind täna kutsutud on ja kuule, ma tulen ka kaasa“. Siis üritasid sinna peole sisse saada ja seal olid kuulsad inimesed ja sa tegid koos kuulsate inimestega pilti. Ja siis kui ma kohtusin väga kuulsa inimesega, siis ma mõtlesin, et oleks väga lahe, kui ma kirjutaksin Eestisse loo sellest, küsides tema käest Eesti kohta paar küsimust. See tundus äge ja Eestis inimestele meeldis see ja siis ma tegingi seda. Aga siis tehti minust uudis, et ma photoshopin enda pilte kuulsustega.

See on ka üks asjadest, mida ma sinu kohta lugesin.

No vot! Väino Koorberg Õhtulehest võttis kõik need fotod, mille kohta öeldi, et need on photoshopitud ja käis kõik Tallinna fotopoed läbi. Mitte ükski ei suutnud tõestada, et need on photoshopitud. Aga seda lugu ei ilmunud.

Aga igas suurriigis on kuulsuseid. Mul on ühed tuttavad, kes on öelnud, et nad nägi Hugh Granti raamatupoes. Võib-olla tundub see ulmeline meile siit, kus meil ei ole selliseid kuulsaid inimesi, aga seal ei tundnud see üldse ulmeline. Ma olin täiesti tavaline noor inimene, kes käis ägedatel pidudel ja moeshow’del.

Teine asi, mida ma sinu kohta teada sain, oli see, et sa olid abielus polomängijaga, kelle olemasolu ei suudetud tõestada.

Ma arvan, et asi oli selles, et see oli sel ajal, kui Internet ei olnud niivõrd levinud. Ma arvan, et minusugune tütarlaps ei pea välja mõtlema, et ta on olnud kellegagi abielus.

Millal see oli?