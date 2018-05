Soome ema kaebab: lastepäevakodu lapsed vaatasid pornot ja suudlesid

Selles lastepäevakodus on pärast kooli 1. -2. klassi lapsed, seal käib ka nimetatud naise laps, teatab iltalehti.fi.

Ema teatel sõnas ta laps, et teise klassi omad sundisid esimeses klassis käivatel lastel pükse alla tõmbama ja neid omavahel WC suudlema. Juhtumid leidsid aset kasvatajate-õpetajate pilgu alt väljas olles.

Teises juhtumis olid teise klassi õpilased vaadanud oma nutitelefonidest pornot ja näidanud seda noorematele õpilastele.

Lisaks on selles lastepäevakodus leidnud aset veel mitmed juhtumid, milles lapsed oleksid võinud raskelt vigastada saada või isegi hukkuda. Ühes juhtumis lükati jalaluumurru tõttu ratastoolis olnud tüdruk oma ratastoolis künkast alla, ratatool läks ümber ja tüdruk sai uue vigastuse.

Ema sõnul sai tema laps vigastada, kui kehalise kasvatuse õpetaja andis ta lapsele käsu olla nii, et teine laps saaks tema peal ronida.

«Mu laps sai marrastusi ja siniseid plekke, see ei ole normaalne, et lapsi sunnitakse midagi sellist tegema,» teatas ema.

Algklassilapsed. Pilt on illustreeriv FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Soomlanna arvates on selles lastepäevakodus probleeme ja kindlasti ei ole seal piisavalt kasvatajaid- õpetajaid, kes lapsi jälgivad.

Aprillis oli selle lastepäevakodu hoovil lasteahistajast mees. Lastepäevakodu teatas vanematele sellest juhtumist e-kirja teel, kuid õpetajate-kasvatajate tegevust kritiseeriva ema sõnul tema seda e-kirja ei saanud.

«Küsimus on laste turvalisuses, kuidas ma saan usaldada oma lapse inimeste hoolde, kes on laste suhtes hoolimatud. Mind igatahes tegi murelikuks, et olin üks vanematest, kes ei saanud e-kirja, milles teatati ahistajast,» lausus soomlanna.

Ema teatel on ta mitmel korral võtnud lastepäevakodu juhtkonnaga kontakti, kuid tema kriitikat on eiratud.

«Alles hiljuti teatas mu laps, et nad tantsisid lastepäevakodus ühe video järgi. Ta näitas kodus seda mulle Youtube’ist, see oli «El Chombo - Dame Tu Cosita» ja selles oli näha rohelist tulnukat, kes teeb seksile viitavaid liigutusi,» sõnas ema.

Tegelane muusikavideost FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ema lisas, et lisaks nimetatud juhtumitele on selles lastehoiukohas olnud veel seksile viitavaid intsidente.

«Selles lastepäevakodus on pidevalt üleval seksiteema. Mina ja veel mõned vanemad juhtisime õpetajate tähelepanu sellele ja nad vastasid meile, et lastele tuleb rääkida seksist ja seksuaalsusest. Minu arvates ei peaks 1. – 2. klassi õpilased saama veel seksuaalkasvatust, kuna nad on selleks liiga noored,» nentis ema.

Ema teatel ei taha ta enam viia oma last Helsingis Vuosaaris asuvasse lastepäevakodusse, kuid kuna ta ei ole lapsele veel teist lastehoiukohta leidnud, siis peab ta laps seal edasi käima.

Lastepäevakodu juht sõnas ajakirjanike küsimusele, et kas tõesti on nende lasteasutuses olukord halb, et neil on kahju selle ema negatiivsest hoiakust ning laste heaolu ja turvalisus on nende prioriteet.

Algklassilapsed ja õpetaja FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Juhi sõnul tuleb elu ja maailma avastavate lastega vahel ette intsidente, kuid need on lahendatavad. Lastepäevakodu teeb aktiivset koostööd laste vanemate, hooldajate ja kooliga, kus lapsed õpivad.

Juht lisas, et lastepäevakodus on neli kasvatajat-õpetajat ja 40 last, mis vastab Helsingi linnavõimude kehtestatud reeglitele.

Lastepäevakodu juht kinnitas, et aprillis nähti nende lastasutuse juures kahtlast meest.

«Meile helistas ühe lapse vanem, kes teatas, et meie asutuse juures oli mees, kes kutsus endaga kaasa tema 15-aastast tütart, kes oli oma nooremale õele järele tulnud. Teismeline teatas juhtunust vanemale ja vanem kontakteerus meiega. Langetasime otsuse teavitada juhtunust vanemaid. Pärast seda juhtumit oleme rohkem hakanud pöörama tähelepanu laste kojuminemise turvalisusele,» selgitas juht.