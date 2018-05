Terminaator ära jäänud kontserdist: asi on enam kui p****s

«Tänane kontsert Otepääl jääb kahjuks tehnilistel põhjustel ära. Meile antud lavavool oli 420 volti ja see suutis pōletada maha kōik meie toiteplokid. Tundub, et tuleb üle pika aja vaba laupäev. (Loe «Kuuuurija» tüübi imeliku häälega...) - asi on enam kui p****s!!!» kirjutas Terminaator enda Facebooki postituses.

Elu24 võttis ühendust bändi laulja Jaagup Kreemiga ja küsis tema kommentaari: «Jube kahju on sellest, et kontsert ära jäi. Et inimesed, kes tulid meid kuulama, seda teha ei saanud. Korraldajast on kahju. Nad võtsid firma, kes ajas ajas sassi nulli ja faasi. Kui antakse voolu 220 asemel 420 volti, siis ei saagi asjad hästi lõppeda.»

Kahju ulatust Kreem ei teadnud ja ei soovinud selle üle ka spekuleerida. Praegu pole veel teada, kas ja kes kahju bändile tasub, selles osas läbirääkimised käivad.