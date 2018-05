Peeter Oja arusaamatusest kirjastajaga: «Per**e võib ju saata ka «teie» vormis.»

Oma facebooki kontole postitatud järelpostituses kirjutab Peeter: «Mulle ikka meeldivad väledad reageeringud. Kaks kuud olid kui luilutelu ja ühtäkki, vaid tund pärast minu postitust, voila! Kõik kontaktid on olemas algusest saati, kuid piisab vaid kergest postitusest ja aquí tiene! Vahendan saagat: «Tere Peeter! Palun vaadake oma e-meile. Olen saatnud Teile kirja 17.04, 28.04 ja ka tana. Väga kahetsusväärne, et mu kirjad kuidagi kaotsi teil on läinud. Ootan pikisilmi teilt arvet.

Väga vabandan, et olen teile suurt pahameelt valmistanud.»» Tundub, et tegemist võis olla tehnoloogiaapsuga või ehk pani tegutsema tuntud kliendi avalik pahameel. See jääb ilmselt osapoolte südametunnistustele kes saatis, või ei saatnud ja kes sai kätte või ei saanud.

Veel toob Peeter välja huvitava tähelduse saadud kirjas: «Huvitav on asja juures see, et me pole kunagi teietanud. Minu jaoks polegi see oluline. Sina või teie, vahet pole. Oluline on ju see kuidas sa inimesse suhtud. Näiteks persse võib ju saata ka teie vormis. Aga jah, kui ikka hoolivus ei tule kanalitest läbi, siis ei ole midagi teha.»