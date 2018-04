Ülevaade varalahkunud Avicii suurimatest hittidest

«Wake Me Up» (2013)

Singel on saanud muusikatabelites esikoha 22 erinevas riigis. Käesoleva aasta veebruari seisuga on lugu rakenduse Shazam otsituim lugu, üle 23 miljoni päringuga.

Lugu on Avicii kirjeldanud kui «lõbusat eksperimenti,» vahenda DailyStar. Laulus kostuv naisvokaal kuulub hip-hop artistile Aloe Blaccile, kes on ühtlasi ka loo sõnade autor.

Youtube-is on laulul 1,4 miljardit vaatamist.

«Waiting For Love» (2015)

Lugu produtseeriti üheskoos Taani produtsendi Martin Garrix-iga. Vokaalid kuuluvad Simon Aldredile, kes on bändi Cherry Ghost solist ja antud loo sõnade autor. «Waiting For Love» oli Avicii teise stuudioalbumi «Stories» esiksingel.

Youtube-is on muusikavideol 357 miljonit vaatamist.

«Hey Brother» (2013)

Laulule on vokaale laenanud ameerika bluegrass-i laulja Dan Tyminski. Inspiratsiooni olla Avicii saanud filmist "Oo vend, kus oled sa?".

Lugu on kirjutatud G-minooris, ja tempiks 125 bpm.

Youtube-is on videot vaadanud ja kuulanud 137 miljonit inimest.

«The Nights» (2014)

Vokaalidel kuuleme Nicholas Furlongi. Lugu pärineb Avicii teiselt stuudioalbumilt «Stories».

Furlong, kes on loo kaasautor kirjutas loo austusavaldusena oma isale. Inspireerituna Iiri «joogilauludest».

Youtube-is 320 miljonit vaatamist.

«Levels» (2011)

Vokaalid on laenatud Etta Jamesilt. Kohe peale avaldamist sai laul edetabelites esikoha. Sealhulgas ka Rootsis, USA-s, Austrias, Belgias, Taanis, Saksamaal, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, UK-s ja veel.

Loos on kasutatud sämpleid 1962. aasta gospeliloost «Something's Got a Hold on Me», esitajaks Etta James.

Youtube-is on video kogunud 306 miljonit vaatamist.

«I Could Be The One» (2012)

Loo autoriteks on Rootsi päritolu Avicii ja Taani DJ Nicky Romero. Vokaalid on sisse laulnud Noonie Bao. Peale avaldamist 2012. aasta detsembris sai see kolmanda koha Rootsi singlite edetabelis ja vallutas teisigi tabeleid Ungaris, UK-s, Austraalias, Belgias, Tšehhis, Taanis, Soomes, Norras ja veel.

Töönimena kasutati lool pealkirja «Nicktim».