Tanja Mihhailova-Saar sattus beebipildi pärast kriitikanoole alla

«Kas te mõtlete ülemist serva? Kuna selle linaga hakkas kohutavalt palav, siis ma tõmbasin lina serva alla, et ta saaks hingata. Sellepärast ta natuke vajus. Või on mingi muu koht, mis tundub valesti?» uurib murelik Tanja sõbralikult.

«Ma ise pole muidugi lina sidumise ekspert aga mulle tundub, et lina vajaks rohkem pingutamist. Lina ei peaks olema su enda õlgadelt nii laialt. See on kootud-või trikoolina? Tita jalgu ei näe, need on ikka väljas linast?» vastab naisterahvas ning soovitab Tanjal siiski professionaaliga ühendust võtta.