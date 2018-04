Tuntud Briti rokkar ei surunud mustanahalise saatekülalise kätt

Iiri saatejuhti Graham Nortoni juhitud jutusaates on tavaline, et poole saate pealt liitub teiste saatekülalistega uus inimene. Nii juhtus ka eilses osas, mil Dwayne Johnsonile, Martin Freemanile, Naomie Harrisele lisanud poole saate pealt legendaarse bändi «The Who» laulja Roger Daltrey. Aga kui oli aeg teiste külalistega kätt suruda, siis ainuke, kellega Daltrey kätt ei surunud oli Harris.

Daltrey on 74-aastane ning tema ja teiste külaliste vahel oli laud, millest oli lauljal võib-olla keeruline mööda astuda, et naiseni jõuda, aga see ei takistanud Daltreyl Martin Freemanig kätt surumast, kes oli temast kõige kaugemal.