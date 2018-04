Kolm vaprat Eesti tüdrukut reisivad ilma rahata Amsterdami

Sel aastal esindab Eestit 11 meeskonna hulgast võitjaks valitud tiim "All In", mille liikmed Grete, Kaari ja Krislin on tõelised Eestimaa kaunitarid ja näitavad võistlusel üles lisaks ilule ka leidlikkust ja nupukust. Oma seikluse 4. päeva lõpuks on neidu teel Koppenhaagenist Hamburgi.