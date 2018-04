Galerii: Scooter käis Vanalinnas õhtustamas

22. ja 23. juunil 2018 teist korda toimuva Haapsalu Jaanitule peaesineja on maailma tehnomuusika superstaar Scooter. Artist toob lossihoovi kaasa suurejoonelise heli- ja valguspargi, võimsad LED-ekraanid ja ohtralt pürotehnikat.

Augustis Tallinna Lauluväljakul toimunud Scooteri suurkontsert tõestas, et artist on Eestis endiselt väga populaarne. Haapsalu Jaanituli 2018 Eesti artistide programm on kinnitamisel.