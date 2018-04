Kevadekuulutajad ehk staarid, kes astuvad kevadele vastu värske välimusega

"It's so darn cold in Estonia.... But jazz is lit!" 🌋 Today at the videoshoot.. MUA by @krislinlainelo & dress by @gerliachantelle.. Thank you Oder Visual & @emajuures + tädimaki & onualar 😉 #jazzsütitab #estonianjazz #jazzislit #odervisual #gerliachantelle #krislinlainelomakeup #jazz #music #estonia #darncold #laura #laurapoldvere

A post shared by Laura // Laura Põldvere (@paulamustikas) on Apr 8, 2018 at 10:50am PDT