Foto: Brigita Murutar lõikas enda pikad juuksed maha!

«Minu soengusaaga on kestnud tegelikult juba umbes 15 aastat,» kirjutab Brigita enda värskes blogipostituses.



«Ühest hetkest, kui elu muutub põnevaks ja ei ole lihtsalt aega peegli ees ennast tund aega sättida-nalja kah, 15 minutit on mõnel päeval ainus aeg, mis on nii juuste, meigi kui riietumise jaoks, avastad, et kahe juuksepesu vahel on su juuksed olnud terve aja kuklale krunni mässitud ja duši alla minnes on sul suur au oma kaunid pikad juuksed krunnikujulisest rastast lahti kammida. Minu jaoks muutus aga olukord täiesti võimatuks sellest hetkest, kui sündis väike Loore. Kui enne olid mul veel vahest juuksed lahti, siis nüüd oli see täiesti lootusetu üritus.»



Igati praktilistel kaalutlustel lõikas Brigita enda juuksed lühemaks.

Brigita ja tema kitarristist kallima Paul Neitsovi esiklaps nägi ilmavalgust 6. oktoobril Tartu Ülikooli Kliinikumis.



Loe täispikka blogipostitust siin.