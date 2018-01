Pöörane stiilimuutus! Laura Kõrgemäed ei tunne enam ära

Kas põhjus on möödunud sügisel meediasse lahvatanud kupeldamisskandaal, aga naine on teinud läbi korraliku stiilimuutuse – blondid kiharad on vahetunud brüneti juuksetooni vastu ja ka nägu on Laura lasknud kohendada.

Kõrgemäe sattus oktoobri alguses ilmsiks tulnud kupeldamisskandaali keskmesse, kui «Seitsmesed» avaldasid loo Eesti endisest missist, kes väidetavalt tegeleb noorte neidude vahendamisega rikkuritele.

Laura Kõrgemäega asutas üheskoos sõbranna Kerstin Koortiga aastal 2014 promo-ja modelliagentuuri Invidia Agency OÜ, mille juhatuses Laura Kõrgemäe ka praegu on.