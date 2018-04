24 aastat tagasi surnud Kurt Cobaini ümber levib seni mitmeid vandenõuteooriaid

5. aprillil 1994 lahkunud Cobain oleks selle aasta 20. veebruaril saanud 51-aastaseks, teatab iltasanomat.fi.

Kurt Cobain FOTO: Mark Terrill/AP/Scanpix

Kohtuarstlik uurimine näitas, et Cobain tegi enesetapu, võttes kolmekordse annuse heroiini ja tulistas end lõpuks relvast.

Muusikastaar jättis hüvastijätukirja, mille viimane lause oli «parem põleda heleda leegiga kiire lõpuni kui vinduda aeglaselt». Tegemist oli reaga Neil Youngi palast «My My, Hey Hey».

Cobaini naine, laulja Courtney Love lasi oma mehe 4. aprillil 1994 tagaotsitavaks kuulutada. Mehe surnukeha leidis 8. aprillil 1994 Cobaini ja Love’i kodust sinna elektrisüsteeme kontrollima tulnud elektrik. Kohtuarstide sõnul suri laulja umbes 5. aprillil.

Courtney Love FOTO: Alexey Philippov/RIA Novosti/Scanpix

Kurt Cobaini ema Wendy O’Connor sõnas oma poja surmast kuulda saades, et Kurt lahkus vabatahtlikult, ühinedes «totra 27-aastaste klubiga». Ema vihjas 27-aastasena surnud rokkstaaridele Jimi Hendrixile, Janis Joplinile ja Jim Morrisonile.

Cobain sündis 20. veebruaril 1967 Washingtoni osariigis Aberdeenis, kasvades üles probleemses peres ja tundes end ka koolis kõrvaletõugatuna.

Kurt Cobaini lapsepõlvekodu Washingtoni osariigis Aberdeenis FOTO: Sebastian VUAGNAT/AFP/Scanpix

Juba kuulsana kirjeldas muusik oma lapsepõlve järgmiselt: «Vihkan ema, vihkan isa, isa vihkab ema, ema vihkab isa, see teeb lihtsalt kurvaks».

Paarikümneaastasena asutas Cobain ansambli Nirvana, mis sai kiiresti muusikamaastikul tuntuks. 1991. aasta sügisel jõudis fännideni nende tuntuim pala «Smells Like Ten Spirit».

Bänd Nirvana: Dave Grohl, Kurt Cobain ja Krist Novoselic FOTO: All Action/EMPICS Entertainment/Scanpix

24. jaanuaril 1992 abiellus Kurt Cobain Hawaiil Waikikis laulja Courtney Love’iga, kuus kuud hiljem sündis nende tütar Frances Bean Cobain.

Kurt Cobain ja ta tütar Frances Bean FOTO: Paul Smith/EMPICS Entertainment/Scanpix

Kui Nirvana oli kuulsuse tipul, võttis Cobain endalt ootamatult elu, minnes ajalukku kui järjekordne varalahkunud muusik ja rokimaastiku mässaja.

Nii nagu paljude staaride, levivad ka Cobaini surma ümber seni vandenõuteooriad ja oletused.

Ühe teooria kohaselt palkas Cobaini naine Courtney Love salamõrvari, et oma mees tappa. Eldon Hoke’i nimeline mees sõnas Nick Bloomfeldi dokumentalafilmis, et Love kontakteerus temaga ja rääkis oma plaanist Cobain tappa, kuid ta ei olnud nõus salamõrvariks hakkama. USA meedia arvates on Hoke pettur, kellele ei ole Cobaini ega Love’iga mitte mingit seost.

Cobaini fännide arvates on muusiku surmaga seotud midagi valgustkartvat, sest miks pidi mees tegema kuulsuse tipul olles enesetapu. Paljud on nõudnud Cobaini surma asjaolude uuesti uurimist. Veel arvatakse, et Cobaini hüvastijätusõnum oli kellegi teise kirjutatud ja selle abil üritati politsei valejälgedele juhtida.

Kurt Cobain FOTO: Robert Sorbo/AP/Scanpix

2015. aastal kirjutas Seattle Times, et Richard Lee annab Seattle’i linnavõimud kohtusse, kuna Cobaini surmapaigast ja surnukehast ei ole avaldatud mitte ühtegi korralikku fotot.

Lee on veendunud, et fotode mitteavaldamine on selgeim märk mõrva kohta ning muusiku surma asjaolusid tuleks uuesti uurida. Lee arvates võisid politseiuurijad asitõendeid võltsida, et Cobaini surma põhjust varjata.

Lee arvates ei võtnud Cobain narkootikumi üledoosi ega tulistanud ennast, vaid keegi võttis muusikult elu, jättes mulje, te tegemist oli enesetapuga.

Lee teooria põhineb asjaolul, et Cobaini lesk ja tütar on seisnud aastaid selle eest, et surmapaiga fotod meediasse ei jõuaks.

Cobaini tütar Frances Bean Cobain on mitmel korral rõhutanud, et pere ei soovi nende piltide avaldamist, kuna tegemist on pere siseasja ja pereliikme surmaga.

Frances Bean Cobain FOTO: Snorlax / MEGA/Snorlax / MEGA/Scanpix

«Olen oma isa surma pidanud lahkama lapsepõlvest saadik. Minu jaoks oleks valus, kui ta surmapaiga fotod avaldatakse. On inimesi, kelle arvates mu isa tapeti ja nad nõuavad uut uurimist, kuid minu jaoks oleks see vanade haavade lahti kiskumine,» sõnas tütar.

Francesi elu on olnud hetlik, kuna lastekaitsjad võtsid ta rokkaritest vanematelt nende elustiili tõttu ära. Hiljem sai Courtney Love’i ema Francesi ametlikuks hooldajaks.