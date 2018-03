Angelina Jolie on leidnud uue armastuse?

Jolie uus kallim on väidetavalt Los Angelesis elav ja kinnisvaraga tegelev mees, kes on näitlejannast mõne aasta vanem.

Kui kaua paarike juba koos on, see pole veel hetkel teada.

Alates aastast 2005 oli Angelina elukaaslaseks Brad Pitt, kellega kohtus filmi «Härra ja proua Smith» võtetel. Nad on adopteerinud kolm last: pojad Maddox Chivan Thornton Jolie-Pitt, kes on lapsendatud Kambodžast (sündinud 5. augustil 2001) ning Pax Thien Jolie Vietnamist (sündinud 29. november 2003) ja tütar Zahara Marley Jolie-Pitt, kes on adopteeritud Etioopiast (sündinud 8. jaanuaril 2005). 2006. aasta 27. mail sündis tal ja Brad Pittil tütar Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ning 2008. aasta 12. juulil sündisid neil kaksikud Knox Léon Jolie-Pitt ja Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.