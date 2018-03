Tänases saates «Legendide lahing» läheb särinaks

Teine lahingupaar on Kaire Vilgats ja Maiken . Ka neil naistel on teineteisele alati midagi ette heita! Loodetavasti jääb nende sõprus siiski ka pärast saadet püsima.

Kolmas paar on saatejuht Liina Randpere ja muusik Marten Kuningas. Liina on täiesti kindel, et võidab räpilahingus «väikest Matut». Marten seevastu rüüpab enne lavale astumist mate teed ja on vana rahu ise. Tegemist on siiski mehega, kes viimastel muusikaauhindade jagamisel riisus koore – pani taskusse lausa 3 auhinda. Mis tal karta?