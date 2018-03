Hõbekõrid läksid üksteise kõri kallale! Maiken Kaire Vilgatsile: kõik su materjal on end puusadele ladestanud

Seekord lähevad räpilahingus vastamisi WAF koori juhataja ja lauluõpetaja Maiken ning näitleja ja laulja Kaire Vilgats. Eriti karmiks teeb asjaolu see, et kumbki staar ei hoia end tagasi.

«Legendide lahing» on lõbus saade, kus tuntud inimesed tögavad teineteist vastastikku vaimukaid riime räppides. Ehkki sõnad on tabavalt teravad, puudub igasugune pahatahtlikkus, sest tegelikult on lahingpaarid omavahel head sõbrad ja tuttavad.