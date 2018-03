Riigikogulased rivaalitsevad! Madis Milling Tanel Talvele: kui püksis ikka rahutu, siis äkki proovid Tinderit?

Seekord lähevad räpilahingus vastamisi Riigikogu liikmed Madis Milling ja Tanel Talve. Mehed pilluvad vihaseid riime ning armu ei anta kellelegi, ent kes on siiski osavam sõnasepp?

«Legendide lahing» on lõbus saade, kus tuntud inimesed tögavad teineteist vastastikku vaimukaid riime räppides. Ehkki sõnad on tabavalt teravad, puudub igasugune pahatahtlikkus, sest tegelikult on lahingpaarid omavahel head sõbrad ja tuttavad.