Skandaalne Hannes Võrno jäi saates valetamisega haledalt vahele

Kuivõrd tõsi on sarnane väljaütlemine? Fakt on see, et Elu24l on õnnestunud meest tabada skandaalsetel aegadel mitmetel kordadel. Allpool on mõned lood, kus ajakirjanikud on andnud Hannes Võrnole võimaluse end selgitada, ent mees on keeldunud.