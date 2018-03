Marilyn Kerro lapsevanematele: enne kui üle kohut mõistad, proovi armastada

Kerro kirjutab oma postituses sellest, kuidas meis kõigis elab igavene laps ning meile kõigile on sündides kaasa antud võime tunnetada ja kogeda.

«Kas olete märganud kuidas väikesed lapsed suhtlevad väljamõeldud sõbraga või hoopis näevad pimedas kedagi? See ei ole seoses nende elava kujutlusvõimega. Kuna last ei piira eelarvamused vaid vahetu siiras olek ja kontakt, seetõttu nad ei karda rääkida sellest mida nad näevad, kuulevad ja kogevad,» kirjutab nõid oma postituses.

Marilyn Kerro usub samuti, et laps on kodu peegel. Nõia sõnul sünnib laps küll oma nägu ja oma teega aga kasvab vanemate käe ja silma läbi. «Laske lastel olla nemad ise, ennekõike lapsed. Ärge mõistke neid hukka, nad peavad julgeks ja iseseisvaks kasvama. Andke vabadust läbi suunamise mitte keelamise.»

Marilyn soovib, et tulevased lapsed kasvaksid julgete ning vabadena. «Andke ja pakkuge neile õnnelik lapsepõlv ja see on tänapäeval mitte asjade rohkuses vaid tähelepanus! Tähelepanu, kallid vanemad. Andke neile võimalus valida ja otsustada - sellega valmistate teda ette tulevaseks eluks, kus ta suudab enda eest seista ja viia ellu oma unistusi.»