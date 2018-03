Kas Justin Bieber ja Selena Gomez läksid jälle lahku?

Alles hiljuti jälle lõkkele löönud suhe Justin Bieberi ja Selena Gomez'i vahel on taas karile jooksnud ning sel korral on lahkumineku põhjuseks lauljanna ema.

«Selena ja Justin on otsutanud aja maha võtta. Peamisel on asi selles, et Selena ema ei kiida Justinit heaks. Justini pere armastab Selenat väga, ent lauljatari pere ei ole Justinisse nii kiindunud, sest nad ei usalda poissi. Selena on püüdnud pere veenda, et Justin on muutunud mees, ent tema pere ei taha seda uskuda,» sõnab paarile lähedal seisev isik.