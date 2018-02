Video: tuulehoog paljastas, et Donald Trumpi kukal on kiilas

Trump osales 2016. aasta valmiskampaania ajal mitmes jutusaates, kus lasi saatejuhil end juustest tõmmata, näidates et tegemist on ta oma juustega. Samuti mainis ta oma juukseid valimiste kampaaniaesinemistel.

«Nüüd on tõde teada, Trumpi juuksed on liimitud, liim kuivas ära ja juuksed tulid lahti,» kirjutas üks kommentaator.

Teine lisas, et Trump on tegelikult tulnukas ja ta kuklaosa on selle kinnituseks.

Oli vee kommentaare, milles USA presidenti võrreldi inglise kirjaniku J.R.R. Tolkieni «Sõrmuste isandast» ja «Kääbikust» tuntud tegelase Gollumiga, kes on koletiseks muutunud kääbik ja kelle juuksed on hõredad.

Trump on mitmel korral sõnanud, et inimesed võivad ta juuste kohta arvata, mida tahavad, kuid need on ta oma juuksed ja just sellised, nagu talle meeldib.