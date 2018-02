Vägistamise ohver: politseil ei tohiks selline asi lubatud olla

Anna jaoks oli täiesti normaalne see, kui ta mõnel korral nädalas enda sõpradega autoga sõitma läks, et kodust eemal olla. Ebatavaline ei olnud ka see, kui politsei nad mõnikord rutiinse kontrolli ajal kinni pidas. Kõigele vaatamata ei osanud Anna uskuda, et temaga võiks juhtuda midagi sellist, mis toimus 15. septembril.

Sel kuupäeval, umbes ajavahemikul 19:30-20:00 peatasid kaks politseiniku kinni Anna ja tema kaks sõpra. Nad näitasid enda ametimärke. Auto topsihoidjas oli kanepisuits. Politseinikud käskisid noortel autost välja tulla ja hakkasid küsimusi esitama. Anna meenutas hiljem, et tema käes panid raudu, kuid tema kaks meessoost sõpra lasti minema. Kaks meeter 80 pikkust politseinikku juhatasid Anna enda kaubiku juurde ja lükkasid ta sinna sisse.

Eddie Martins (keskel) ja Richard Hall (paremal). FOTO: BARRY WILLIAMS/AFP

Nad sõitsid linnas ringi ja vägistasid teda kordamööda. Üks sõitis ja samal ajal teine vägistas kaubiku taga naist. Siis peeti auto korraks kinni ja mehed vahetasid kohad.

Kõik kestis natuke alla tunni ja politseinikud panid naise mõne kvartali kaugusele kohast, kus politseinikud olid ta peale võtnud. Politseinikud jätsid naise tänavale ja sõitsid minema. Anna lonkis uimasena natuke aega ringi, aga pidas siis möödakõndija kinni ja kasutas tema telefoni, et enda sõbrannale helistada.

Politseinikud ei vahistanud ametlikult kedagi ega märkinud seda küsitlust ka ühtegi raportisse.

Paar tundi hiljem läksid Anna ja tema ema haiglasse, kus neiu ütles, et kaks politseiuurijat vägistasid teda. Sperma, mis kontrolli ajal naise seest võeti, klappis 37-aastase Eddie Martinsi ja 33-aastase Richard Halli DNA-ga. Mõlemad mehed on praeguseks politseiniku ameti maha pannud ja neile on esitatud süüdistus vägistamises.

Aga mis edasi juhtus oli naeruväärne. Kui üks Anna sõpradest küsis Facebookis, kas politseil on piisavalt asitõendeid, et kaks meest süüdi mõista, siis vastas Anna kurjalt: «Kuule, mees, sellel ei ole vahet. Nad olid mõlemad sel ajal tööl. See on seaduse rikkumine. Politsei on selleks, et inimesi aidata, mitte selleks, et neid keppida.»

Mida Anna aga ei teadnud oli see, et New York on üks 35-st osariigist, kus ei ole täpset seadust selle kohta, et politsei või šeriffi asetäitja ei tohi seksida kellegagi, kes on nende vahi all. Relvastatud ja tööl olevad korrakaitsjad võivad väita, et igasugune seksuaalne kokkupuude, näperdamine ja vahekord, võis olla kokkuleppeline.

Alates 2006, mil vähemalt 158-le politseinikule on seksuaalse rünnaku eest süüdistus esitatud, on selle seaduseaugu tõttu vanglakaristusest pääsenud.

Nendes 35 osariigis, kus seks politseiniku ja kinnipeetava vahel on lubatud, kui korrakaitsja ütleb, et tegu oli kokkuleppelise vahekorraga, on tegu väärteoga, mille maksimaalne karistus on üheaastane reaalne vanglakaristus.

Annaga juhtunu on aga pannud ametnikud nii mitmeski osariigis agaramalt tegutsema selle nimel, et see seaduseauk ära kaoks. Anna püüab enda lugu rääkides ka teised võimalikud ohvrid päevavalgele tuua, et sama teoga hakkama saanud politseinikud karistada saaksid.

«Politseil ei tohiks see lubatud olla,» sõnas ta väljaandele Buzzfeed.

Anna, kelle päris perekonnanimi ei ole avalikuks tehtud, kasutab Facebookis nime Anna Chambers. Naine sõnas, et ta püüab enda eluga edasi minna, üritades igapäevase rutiiniga säilitada kainet mõistust ja tahet edasi elada.