«Kui olin kümnene, sai selgeks, et mul ei õnnestugi kunagi minna ABBA kontserdile,» kirjutab teleajakirjanik ja -produtsent Teet Margna ühismeedias.

«Salaja siiski alati lootsin, et ehk nad ikkagi uuesti kokku tulevad ... ja kes kannatab, see kaua elab ... ja jõuab ka ABBA kontserdile,» tõdeb Margna, et tema lapsepõlveunistus sai lõpuks teoks.