Julm: vanemad valetasid teismelisele pojale, et tal on ajukasvaja, et naabritelt raha välja petta

47-aastane Robert Long ja 34-aastane Ginny Irovando ütlesid enda sõpradele ja lähikondlastele, et nende 13-aastasel pojal on ajukasvaja ning nad vajavad tema ravikuludeks raha. Aga see vale ei piirdunud ainult sõprade ja naabritega. Et lugu usutavam tunduks öeldi seda ka poisile endale.

Robert FOTO: Okaloosa County Sheriff's Office

Vanemad avasid poisi nimel isegi Gofundme lehekülje, kus avaldati informatsiooni poisi tervise kohta. Kogu see informatsiooni oli loomulikult väljamõeldis, kuna poisil ei olnud midagi viga.

Pärast asja uurimist ja vanemate vahistamist sai politseile teatavaks, et poiss arvas kaheksa kuud, et ta on peagi suremas.

Uudis poisi peatsest surmast levis ka tema kooli, kus alustati T-särkide müügikampaaniat, et aidata perel ravikulude eest maksta. Samal ajal kasutasid Long ja Irovando Facebooki, et poisi olukorrast ülevaateid anda.

Ginny FOTO: Okaloosa County Sheriff's Office

Politsei sõnas, et nende arusaamist mööda öeldi poisile ja tema sõpradele, et ta ei pruugi jõule näha (eelmisel aastal).

Aga 28. detsembril tegi ema postituse: «Jõuludest on möödas kolm päeva ja tal läheb kenasti. Tal on ikkagi nii häid kui halbu päevi, aga me oleme tõeliselt õnnistatud vanemad, kes teavad, kui kaua ta on vastu pidanud.»

Loomulikult süüdistati postituses ka arste. «Kui arstid ütlesid meile, et ta ei pruugi jõuludeni vastu pidada, siis see murdis meie südamed. Mul ei ole muud öelda, kui et see, et inimesed ütlesid, et alati ei saa arste usaldada ... see vastab tõele,» kirjutas ema Facebooki.

Poiss jõulude ajal. FOTO: Collect Unknown

Vanemate petuskeem kukkus kokku kui koolinõustaja kuulis, mis on juhtunud ja teatas sellest politseisse. Nad alustasid uurimist ja selgus, et poisil ei ole kunagi kasvajat olnudki.

Vanemad arreteeriti neljapäeval ning neile on esitatud süüdistus lapse kuritarvitamises ning pettuse korraldamises.