Katrin Lust paljastab täna roolijoodiku, kes on juhtumisi Eesti kuulsus

Saatejuht Katrin Lust tegeles nädalavahetusel ähvardavate sõnumitega ning pidi ka oma Facebooki fännilehel korda looma. «Ma vaatasin eile, kuidas inimesed Kuuuurija Facebooki fännilehel pakkusid välja erinevaid nimesid ja kustutasin neid järjepidavalt, sest vaesed inimesed, kes peavad seetõttu kannatama. Mulle tundus see kuidagi ebaaus, et inimesed, kes pole süüdi, pannakse letti ja arutatakse selle üle,» sõnas Lust.

Lust tunnistab, et tal ei olnud kerge seda lugu tehes. «Ega meile kellelegi ju ei meeldi, kui satutakse ajakirjanduse hammaste vahele. Mul oli isegi temast mõneti kahju. Mõtlesin, et ta on midagi sellest loost õppinud, aga kui ma hakkasin laupäeva õhtul saama temalt ähvardavaid sõnumeid, mis kõik minuga juhtub ja kuidas ta minust vastulugusid teeb, siis täna lasen ma selle loo väga julge südamega eetrisse. Arvan, et sellel inimesel on veel päris palju õppida elult,» sõnas Lust.