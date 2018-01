Keit Pentus Reinsalu toetajatele: argpüksid!

Keit Pentus-Rosimannus on pettunud koalitsioonis, kes ei julgenud hääletada Urmas Reinsalu vastu. Reinsalu on Pentus-Rosimannuse silmis naistevastase vägivalla pooldaja ja need kolmkümmend viis parlamendiliiget, kes hääletuses ei osalenud, kiidavad seega ka kõik Reinsalu sõnavõtud vaikimisi heaks.