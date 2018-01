Keit Pentus-Rosimannus: Urmas Reinsalu tuleb vabastada ministriametist

Vastuseks Reinsalule kirjutab Pentus-Rosimannus: «Ma arvan, et mees, kes kahetseb naistevastase vägivalla hukkamõistmist, ei peaks olema Eesti vabariigi justiitsminister. Sellist hoiakut ei tohi tolereerida. Kui Reinsalu ja tema erakond ise sellest aru ei saa, peaks olema peaministri asi selline minister ametist vabastada.»



Kommentaarile on vastuse andnud teinegi poliitik – Laine Randjärv, kes juhib tähepanu Reinsalu kõnepruugile: «Lisaks sellele: «kanakarja kambakas» – kas see on tõesti justiitsministri «vääriline» väljend?»