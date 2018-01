Reinsalu kaitseb vägivallatsenud Ojasood: lõpetage kanakarja kambakas!

Urmas Reinsalu peab allkirjakogumise aktsiooni üleliigseks, jagades mõtet, et Ojasoo on piisavalt juba kannatanud, sunnitud teatrijuhi kohalt lahkuma ja avalikult vabandust palunud.



Pöördumise algatajate, kunstnik Kadi Estlandi ja sotsiaalmeediagrupi «Virginia Woolf sind ei karda!» moderaatori Nika Kalantari kinnitusel ei ole antud juhul asi Tiit Ojasoo isikus, vaid temas kui sümbolis, kirjutab Eesti Päevaleht. «Kiri kannab laiemat sõnumit, et peaksime olema ühiskonnana vägivallatsemise vastu,» lausus Kalantari.