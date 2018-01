Pettus: «Suure Vennar» transsooline staar ei olegi surnud

«Suure Venna» saates tuule tiibadesse saanud Rebekah Shelton postitas enda Twitterisse video, kus ta tõestab inimestele, et ta on langenud kuulsuste surmapettuse ohvriks.

Naine kirjutas postituse juurde, et tema advokaat juba tegeleb selle asjaga, ning inimene, kes on tema surmakuulujuttude taga, maksab enda tegude eest.

I’m not dead!!!!!! Please stop spreading this news!!!!! My lawyer is already working on this and this person who wants to spoil my happiness is going to pay for it!!!!! pic.twitter.com/6PEzjjEGye