Kalvi-Kalle on leidnud uue armastuse?

Täpset informatsiooni selle kohta polegi. Instagramis ringi käies saab selgeks, et naine on 18-aastat vana ja tema nimi on Sandra.

Pilt on tehtud möödunud ööl Tallinnas, restoranis Route 13 baar & grilli.

Kalvi-Kalle ja Sandra | FOTO: Instagram

Kas paarike ka koos on, seda hetkel ei tea. Pilti kommenteerinud inimesed arvavad, et Sandra on mehe hea sõbranna, ning jagavad arvamust, et Kalvi-Kalle on liiga kole, et sellise naisega suhtes olla.