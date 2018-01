Kas Kim Jong-un'il on selle aasta lõpuks treenitud kõhulihased?

Lõuna-Korea ja Briti meedia teatel olevat Kimil sel aastal plaanis ka kehakaalu kaotada, et seksikam ja ameerikalikum välja näha. Ta olevat palganud hiinlasest personaaltreeneri, kelle eesmärgiks on aidata tal saavutada treenitud keha.

Kim Jong-un uueaasta kõnet pidamas. Telepilt Lõuna-Korea Seouli metroojaamas | FOTO: JUNG YEON-JE/AFP/Scanpix

Põhja-Korea meedia poolt avalikustatud ametlikel fotodel ja videotel on Kimi enamjaolt näha sõjaväelise lõikega tumedas riietuses, kuid varasemal ajal on tal paaril korral ka pintsak seljas olnud.

Teada on, et Kimile meeldib kanda pikki mantleid ja kaabusid, jättes nendega endast mulje nagu mõnest 1920. aastate USA gängsterist.

Lõuna-Korea moeasjatundjate sõnul nägi Kim oma võimuletuleku alguses välja nagu ulakas koolipoiss, kes ootamatult saadetakse esinema, kuid nüüdseks on ta oma võimu kindlustanud, jättes mulje kui riigijuhist.

«Igatahes see helehall ülikond istus ta seljas nagu valatult. Põhja-Korea rätsepad on head tööd teinud. Ta on vist saanud isikliku stilisti,» kommenteeriti Lõuna-Koreas.

Oletatakse, et Kimi välimuse muutuse taga võib olla ta naine Ri Sol-ju, kes eelistab läänelikke rõivaid.

Põhja-Korea ja lääne meedias avaldatud fotodel on Kimi viimasel ajal näha säravamana ja naeratavamana. Samas jätkab Põhja-Korea liider raketikatsetuste ja tuumasõjaga ähvardamisega, lisaks suur osa ta oma riigi elanikest nälgib.

Lõuna-Korea sotsiaalmeedias ilguti, et kui Kim on läinud totaalse muutumise teed, kas siis 2018. aasta lõpuks on oodata, et tal on six-pack ehk treenitud kõhulihased.