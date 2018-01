Vaata, millise loo valisid Raadio Elmar kuulajad aasta kuumimaks hitiks

Neid laule oli tänavu kokku 5 ja võitjaks osutus laul pealkirjaga «13 sammu», mida esitab ansambel Terminaator.

Raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik tänab raadiokuulajaid aktiivse hääletamise eest ning jagab rõõmu, et aasta lauluks valiti just Terminaatori pala.



«Mul on siiralt hea meel, et just nimelt ansambel Terminaator võitis tiitli «Elmari Aastalaul 2017». Terminaator on selle igati ära teeninud ja see on eriti lahe punkt nende tähtsale juubeliaastale. Loomulikult olen õnnelik ka selle üle ,et Jaagup andis mulle lubaduse panna uuel aastal kokku uus album nimega «13 sammu»,» lausub Männik.

«Tänan kõiki hääletajaid, sest sellised valimised on tähtsad nii raadiokuulajatele kui ka muusikutele endile. Aitäh kõigile, kes 2017 aastal raadiosse Elmar uut muusikat saatsid. Seda oli palju ja õnneks suures osas tegemist kvaliteetse ja mõnusate lauludega, mida me Elmaris meeleldi mängime,» rõõmustab Elmari peatoimetaja.



«Elmari Aastalaul 2017» esiviisik sai alljärgnev:

1. Terminaator «13 sammu»



2. Tanel Padar «Parem veelgi»



3. Ivo Linna «Saame kokku»



4. Ott Lepland «Siin me kokku saime»



5. Karl-Erik Taukar «Lähedal»