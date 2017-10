Video! Väidetavate kupeldamisohvrite karm ja südantlõhestav lugu: paljud tüdrukud kardavad teda, ta on ikkagi tuntud inimene

«Ta tihtipeale kohtleb tüdrukuid nagu rämpsu.»

«Ta küsis, kummaga ma soovin voodit jagada.»

«See on sisuliselt kupeldamine. Ta viib seksi eesmärgil tüdrukuid USAsse. Minu jaoks oli suurim šokk oli see, et selline asi toimub meil siin Eesti vabariigis ja mitte keegi justkui ei tea sellest midagi.»

«Mulle ütles ta, et see oleks veel ilusam mu seljas, kui mul ei oleks rinnahoidjat all,» meenutas järgmine ohver.

Need olid vaid mõned tütarlapsed, kes julgesid «Seitsmeste» kaamera ees jagada oma kogemusi, kuidas endine miss ja avalikus elus glamuuritarina figureeriv Laura Kõrgemäe proovis neid kupeldada jõukate ärimeestega raha eest seksima.

«Laura kirjutas mulle Facebooki. Mina varem ei teadnud teda, teadsin teda kui tuntud nägu Eestis. Ta kirjutas, et toimub USAs vestlus. Mind kutsuti ka sinna reisile. Alguses kutsuti sõbranna ja öeldi, et tahetakse mind sinna kaasa võtta.»

Elu24-le teadaolevalt on tegemist luksusliku eluga silma paistva endise missi Laura Kõrgemäega. Loe lähemalt siit.

Endine miss asutas üheskoos sõbranna Kerstin Koortiga aastal 2014 promo-ja modelliagentuuri Invidia Agency OÜ. Tänase seisuga on ettevõtte juhatuses Laura Kõrgemäe.

Elu24ga vestelnud Invidia agentuuris töötanud tütarlaps rääkis: «Välismaa meestega kohtumise eest lubati suuri summasid: 1200–2000 eurot. Vahel kingiti raha asemel riideid ja aksessuaare või telefone.»

Enda sõnul hetkel välismaal viibiv Laura Kõrgemäe koostööpartner Kerstin Koort kinnitas Elu24le, et Invidia agentuuris kupeldamist toimunud ei ole.

Laura Kõrgemäe eitas samuti kategooriliselt süüdistusi.