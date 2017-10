Laura Kõrgemäe partner eitab kupeldamist, politsei uurib teemat

«Ei kindlasti mitte. See väide ei vasta tõele,» vastas Invidiaga seotud Laura Kõrgemäe sõbranna Kerstin Koort Elu24le vastuseks küsimusele, kas «Seitsmeste uudiste» väide justkui tegeldaks agentuuris tüdrukute vahendamisega ärimeestele. Lisades, et tema Invidiaga enam tegev pole. Küsimusele, kuidas teab ta sel juhul kindlalt väita, et kupeldamist toimunud ei ole, jätab Kerstin Koort vastamata.



Veel täna hommikul oli Kerstini töökohaks sotsiaalmeedias märgitud: «Invidia agentuur». Hetkel on see sealt eemaldatud.

Politsei pressiesindaja Seiko Kuik kommenteerib teemat järgmiselt: «Politseini on info jõudnud ning kontrollime seda. Töötame läbi ka kõik meieni jõudnud vihjed.»

