Elu24 paljastab tüdrukute vahendamises kahtlustatava Eesti missi nime

Invidia Agentuuri glamuurne avapidu. Laura Kõrgemäe / Tiit Mõtus

Elu24-le teadaolevalt on tegemist luksusliku eluga silma paistva endise missi Laura Kõrgemäega.

Endine miss asutas üheskoos sõbranna Kerstin Koortiga aastal 2014 promo-ja modelliagentuuri Invidia Agency OÜ. Tänase seisuga on ettevõtte juhatuses Laura Kõrgemäe.

Elu24ga vestelnud Invidia agentuuris töötanud tütarlaps rääkis: «Välismaa meestega kohtumise eest lubati suuri summasid: 1200–2000 eurot. Vahel kingiti raha asemel riideid ja aksessuaare või telefone.»

Aastal 2016 Elu24-le antud intervjuus rääkis Kõrgemäe agentuuri tööst: «Üldiselt Eestis me tegeleme promotööga ja hetkel üritame ka natuke Eestist väljaspoole murda modellidega, keda on meil hästi palju, kes on ilusad ja kes vääriksid seda, et nad oleksid igal pool mujal ka, lisaks Eestile.» 9 aastat modellindusega tegelenud eksmissil on Euroopas tutvusi ja agentuure, väitis ta toona ning kinnitas: «Lasen vanade tutvuste peal liugu.»

Laura Kõrgemäe, Kerstin Koort / Aurelia Minev