Ben Affleck mõistis endise kolleegi hukka: mul läks süda pahaks, kui neist süüdistustest kuulsin

Affleck ja Weinstein tegid tihedat koostööd 1997. aasta filmis «Good Will Hunting», mille eest näitleja sai oma esimese Oscari.

Teisipäeval selgus, et Weinsteini süüdistavad vägistamises kolm naist ja vähemalt kümmekond on kogenud tema ahistamist. Weinsteiniga on halvad kogemused ka Angelina Jolie'l ja Gwyneth Paltrow'l, kes pidid 90ndate lõpul mehe lähenemiskatseid tõrjuma.

Affleck tunnistas sotsiaalmeedias, et uudised šokeerisid teda.

«Ma olen kurb ja vihane, et mees, kellega koos töötasin, kasutas oma mõjuvõimu aastakümnete jooksul paljude naiste hirmutamiseks ja seksuaalseks ahistamiseks. Süüdistused, millest täna hommikul lugesin, ajasid mul südame pahaks. See on täiesti vastuvõetamatu ja ma küsin endalt, mida saaksin mina ära teha, et seda kellegi teisega ei juhtuks. Me peame paremini kaitsma oma õdesid, sõpru, kolleege ja tütreid. Peame toetama neid, kes on avalikkuse ette tulnud, ning hukka mõistma seesugust käitumist kohe, kui me seda märkame. Peame tagama selle, et juhipositsioonidel oleks rohkem naisi,» kirjutas Affleck Facebookis.

Weinsteini advokaat on kõiki süüdistusi eitanud.

Tegemist on viimastel aastatel juba teise suure ahistamisskandaaliga Hollywoodis: koomik Bill Cosbyt süüdistab seksuaalvägivallas 59 naist.