Valge Maja Ivana Trumpile: on vaid üks esileedi ja see ei ole sina

Valge Maja edastas 68-aastasele Ivana Trumpile sõnumi, et on vaid üks esileedi ja see on 47-aastane Melania Trump, mitte tema, teatab The Guardian.

Donald ja Melania Trump / MARK WILSON/AFP/SCANPIX

Sellest sõnasõjast haarasid kinni mitmed USA väljaanded, mis hakkasid spekuleerima, et mis tegelikult toimub Trumpide perekonnas ning milline on Donald Trumpi esimese ja kolmanda naise läbisaamine.

Ivana Trump (vasakul) ja Melania Trump / Dave Kotinsky/AFP/Scanpix

Valge Maja teatas Ivana Trumpile: «Melania Trump on teinud poja Barroni ja presidendi jaoks Valgest Majast kodu. Melania Trumpile meeldib Washingtonis elada ja tal on au olla USA esileedi. Ta kasutab oma staatust, et aidata lapsi, mitte müüa raamatuid. Teie kui eksnaise sõnumis ei ole sisu, vaid tahate selle kaudu odavat kuulsust,» teatas Melania Trumpi pressiesindaja Stephanie Grisham.

USA meedia on spekuleerinud alates Donald Trumpi saamisest USA presidendiks selle aasta alguses, kas ta naine Melania Trump tahab ikka elada Washingtonis Valges Majas ja kas ta suudab esileedi rolliga hakkama saada või saab tegelikuks esileediks hoopis Trumpi tütar Ivanka Trump.

Ivanka Trump / Paul Morigi/AFP/Scanpix

Ivana Trump esines telekanali ABC hommikusaates «Good Morning America» ja teatas, et ta helistab üks kord nädalas Donald Trumpile, kuid mitte otse, kuna ta võib presidendi praeguses kaasas armukadedust tekitada.

«Valges Majas on ka Melania ja ma ei taha probleeme tekitada, olles Trumpi esimene naine. Tegelikult olen ikkagi mina esileedi, eks?» teatas Ivana Trump saates.

Ivana Trump / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Ivana Trump reklaamib oma uut raamatut «Raising Trump», mis räägib Donald Trumpist, nende kolmest lapsest, Ericust, Donald Jr ja Ivankast ning abielust.

Ivana ja Donald Trump olid abielus 1977 kuni 1992.

Donald ja Ivana Trump 1997. aastal / © Mike Blake / Reuters/REUTERS/scanpix

Ivana Trump, kes on pärit endisest Tšehhoslovakkiast, võttis sõna ka migratsiooniteemal: «Olen ka ise sisserännanu ning Donald kavatseb migrantide vastu müüri. Mind sisserändajad ei häiri, samuti mitte müür, sest saan aru, et presidendina peab ta oma riiki kaitsma».