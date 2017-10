Soome esileedi ootab last

President Niinistö teatas oma naise lapseootusest täna pärastlõunal Facebookis, saades vähem kui ühe tunniga tuhandeid õnnitusi ja üle 30 000 meeldimise, teatab Yle.

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio / LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix

Soomlased soovisid paarile turvalist lapseootust.

«Olen rõõmus, et meie president ja ta proua saavad lapse, palju õnne mõlemale,» teatas üks kommentaator.

Teine kirjutas, et südamlikud õnnitlused, tegemist on väga rõõmsa ja liigutava uudisega.

Veel üks kommentaar oli, et see on viimase aja üks positiivsemaid uudiseid ja ta tänab presidendipaari selle eest.

Presidendi kantselei lehekülg ei pidanud pärast beebiuudise teatavaks saamist suurele huvile vastu ja jooksis kokku. Laps peaks sündima 2018. aasta veebruaris.

Sauli Väinämö Niinistö (sündinud 24. augustil 1948 Salos) on Soome poliitik ja alates 1. märtsist 2012 on Soome president.

1974. aastal abiellus ta Marja-Leena Alankoga. Sellest abielust sündisid lapsed Nuutti (1975) ja Matias (1980). 1995. aastal hukkus Marja-Leena Niinistö liiklusõnnetuses.

3. jaanuaril 2009 abiellus Niinistö Koonderakonna pressijuhi Jenni Haukioga.

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio / Braastad, Audun/NTB scanpix/Scanpix

Niinistö on veel tuntud selle poolest, et ta elas 2004. aastal Tais üle India ookeani piirkonda tabanud maavärina ja sellele järgnenud tsunami, olles klammerdunud tänavavalgustusposti külge.