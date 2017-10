Foto: mis juhtus Jan Uuspõllu silmaga?

Jan jagab Instagramis Saksa poeedi Heinrich Heine mõtet: «Loll, kes aru saab, et ta on loll, on juba pool geenius.» Tabavat mõtet riivab postitaja punane silm, mis on tekkinud tõenäoliselt verevalumi tõttu. Viimane tekib kas viirushaiguse või kõrge vererõhu tõttu. Jan Uuspõllule kiiret paranemist!

