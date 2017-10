Staarnäppajad Tipp ja Täpp saavad teise lapse?

«Meil on uudiseid,» alustavad blogiga Merimell tegelevad Tomson ja Albers oma postitust. «Aeg on juba sellest rääkima hakata: 11+4. Oleme ilmselt sama põnevil kui teiegi! Natukene on juba näha, aga viie nädala pärast juba võimatu mitte märgata..,» jätkavad nad.

Kuigi postitusest ja pildist võisid mõned õnnitlejad arvata, et paar ootab uuesti last, siis tegelikult viitasid nad lähenevatele jõuludele: «Sõbrad, jõuludeni on jäänud 11 nädalat ja 4 päeva!»

Meelis Tomsoni ja Mari-Leen Albersi peres kasvab Hedon, kes saab varsti kolme aastaseks!