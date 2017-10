Kurt Cobaini tütar kartis, et ta sureb pärast seda, kui lennuk poolel teel põlema läks

Kurt Cobaini ja Courtney Love´i tütar postitas pildid lennukist, mille mootorid on vägagi nähtavalt kahjustatud ja rääkis lähemalt intsidendist, mis muutis hoobilt tema ellusuhtumist.

Pariisist Los Angelesse teel olnud Air France´i lennul istunud naine nägi ühel hetkel aknast, kuidas lennuki tiib tuld võttis. «Sel hetkel ma põhimõtteliselt adusin oma surelikkust ja ma sõlmisin endaga pakti. Ma lubasin endale, et kui ma sellest eluga välja tulen, ei ürita ma enam oma elu eest põgeneda,» kirjutas Frances.

«Nii, et minu elus on alanud etapp, kus iga hetk on tõeliselt väärtuslik. Kõik tuimad halvavad ärevused, mis dikteerisid mu elu, on hajunud. Mind raputati ärkvele ja ärkvelolek on seisund, mille ma pean säilitama selleks, et elada audentset elu. Nii maitsetult kui see ka ei kõla,» lisas ta.

Frances kaalus pikalt, kas avalikult juhtunust rääkida, eriti 1. oktoobril toimunud traagilise Las Vegase tulistamise valguses. Siiski otsustas ta nüüd, nädal hiljem, seda teha.

Air France´i esindaja kinnitas, et nende lennuki üks mootoritest sai tõepoolest tõsiseid kahjustusi, kuid lisas, et nende meeskond sai tõsise olukorraga perfektselt hakkama.