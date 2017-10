Owe Petersell avaldab, miks ta raadio Elmarist lahkus

Lahkumisele olevat Owe Petersell mõelnud juba kümme aastat tagasi, aga aeg läks ning otsustav samm tehti hoopis sel aastal. «Arvan, et see on nii minu kui ka raadio perspektiivis hea, et mingi muutus tuleb,» sõnas mees intervjuus Õhtulehele.

1. oktoobrist andis Owe Petersell teatepulga üle Mari-Liis Männikule, kes on Elmaris erinevatel ametikohtadel töötanud tervelt 13 aastat. Samas ei välistanud Petersell, et pärast pikemat puhkuseperioodi võib ta kaaluda Elmaris saatejuhina jätkamist.

Mari-Liis Männik / Erakogu

Täispikka intervjuud Owe Peterselliga loe värskest Õhtulehest.