Foto! La La Ladies rõõmustab Liibanonis Eesti sõdurpoisse

La La Ladies on oktoobris lõpetamas oma esikplaadi salvestusi. Album tuleb tüdrukute sõnul mänguline, lõbus ja energiline. «Peale ühe loo, on kõik laulud eestikeelsed - neid saab nautida nii autos, kodus kui peokeerises,» iseloomustab uut materjali La La Ladies ise.

Imekaunid Diana, Kethi ja Ingabändist La La Ladies on selsügisel Bastioni ikoonideks. / Erlend Štaub

La La Ladies on tegutsenud kolm aastat. Suuremat tähelepanu saavutas trio eelmsiel aastal lauluga «Unikaalne», millega võisteldi Eesti Laulu poolfinaalis. Artisti tuntimad lood on veel «Sulle» ja «Kuum on öö».

Tüdrukutetrio jääb Liibanoni 12. oktoobrini.

La La Ladies / Erakogu

Eesti panustab ÜRO rahuvalvemissioonile Liibanonis mehhaniseeritud jalaväerühmaga koos logistikaelemendi ja staabiohvitseridega. Rühma ülesanneteks on vaatlus, patrullid ning kontrollpostide mehitamine. UNIFILis osalemine aitab kaasa julgeoleku ja stabiilsuse tugevdamisele nii Lähis-Idas kui ka mujal maailmas.