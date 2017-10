Eminem on tagasi! Kuula, kuidas vanameister riimi kütab

Eminemi pikaaegne koostööpartner Denaun Porter kinnitas, et mõnda aega avalikkuse eest varjul olnud räppar on valmis saanud oma uue albumi, vahendas Independent.

«Kas ma töötan Eminemi uue albumi kallal? Ei! Me oleme sellega valmis saanud, mida te sellest arvate?» kommenteeris Porter Instagramis. Mees lisas, et räppari uus album on imeline.

Eminem ise vihjas uuele albumile Twitteris, kui avaldas 2016. aasta lõpus loo «Campaign Speech». "Ärge muretsege, ma töötan uue albumi kallal, kommenteeris räppar.