Viimases vinnas rase Brigita Murutar: mu kõht on ikka üpris tagasihoidlik!

Käimas on 40. rasedusnädal, kui Brigita otsustas alustada kirjutamist enda läbielatust. Brigita soov on jagada ja kirjutada üles enda mõtteid, eesmärgiga vähem «koormata» enda sõpru beebijuttudega:

«Selle pärast mõtlesin ma tegelikult juba ammu hakata aegajalisi blogipostitusi kirjutama-selleks, et jagada omi mõtteid ja mitte uputada oma lähikondlasi pideva lapselalina (minu suust kostuva) tulvavee alla,» kirjutab Murutar.

«Lisaks sellele on kindlasti antud hetkel Eestis päris palju noori emmesid või peatselt emmedeks saavaid neiusid, kes võivad minu tunnete või kogetuga samastuda ja minuga koos seda põnevat, lummavat ja üdini heas mõttes halvavat teekonda käia.»

20-aastane Brigita ootab oma esimest last kitarristist kihlatu Paul Neitsoviga.

Esimeses blogipostituses selgub aga huvitav tõsiasi, et enne kui Brigita vanemad tütre rasedusest teada said, oli uudis juba eestlastele teada.