Foto: Reet Härmati teismeline poeg on sirgunuks kauniks noormeheks!

Reet Härmati pojal on kaunid pruunid silmad, mille ta on kindlasti pärinud oma kaunilt emalt. Kuigi Reeda ja tema lapse isa teed läksid küll mõne aasta eest lahku, kuid nad elavad lähestikku Kadriorus, mistõttu on lapse jaoks elukorraldus mugav ja kodune. "Ei saa mina aru neist naistest, kes pärast lahkuminekut trotsist või karistuseks ei näita mehele lapsi - see on ju kohutav karistus lapsele samuti," arutles kunagi Reet ajakirja Kroonika veergudel, kellele meeldib, kui inimesed normaalselt läbi saavad.