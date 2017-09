Kritiseerijad: miks erootikakeiser Hugh Hefner ei jäta Marilyn Monroed ka pärast surma rahule

Ta ostis 1992. aastal Los Angelese Westwood Village Memorial Park surnuaial hauasahtli 1962. aastal surnud Marilyn Monroe matmispaiga kõrvale, makstes selle eest 75 000 dollarit, edastab Time Magazine.

Tegemist on surnuaiaga, kuhu on maetud lisaks Monroele mitmeid filmimaailmaga seotud kuulsusi, nii näitlejaid kui režissööre.

Los Angelese Westwood Village Memorial Parki surnuaed / wikipedia.org

Marilyn Monroe haud / wikipedia.org

Hefneri Playboy esimene number ilmus 1953. aasta detsembris ning Monroe oli esimene naine selle esikaanel, kuid temast olid ajakirjas ka alastipildid.

Marilyn Monroe esimese Playboy kaanel / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Marilyn Monroe alastifoto / Personalities/Scanpix

Hefner on veendunud, et just tema ajakiri andis suurima tõuke Monroe staariks saamisele.

Marilyn Monroe / Personalities/Scanpix

«Ususn sümboolsetesse asjadesse. Olla igaviku Merilyni kõrval, selle nimel võib surra. Mul on Monroega, kellega ma ta eluajal küll isiklikult ei kohtunud, kaks seost. Ta aitas mul Playboyd käivitada ja me sündisime samal, 1926. aastal, » teatas Playboy mogul mõni aasta tagasi.

Hugh Hefner / Jae C. Hong/AP/Scanpix

Kuid on üsna palju neid, kellele ei meeldi, et Hefner läheb Monroe kõrvale.

Twitteris kommenteeriti, et Hefner ahistab Monroed ka pärast surma.

«Tegemist on ahistamise ja ekspluateerimisega, kas ta tõesti ei jäta Monroed rahule ka hauataguses elus. See näitab, et Hefneri peas oli midagi viltu,» teatati.

Väidetavalt meenutas Monroe hiljem häbiga esimeses Playboys olnud pilte temast.

Enne filmistaariks samais teenis ta raha modellina, poseerides ka alasti ja talle maksti ühe fotosessiooni eest umbes 50 dollarit.

Marilyn Monroe Playboys / Kuvatõmmis/Youtube

Hugh Hefner ostis neli aastat pärast Monroe alastipiltide tegemist need 500 dollari eest ja avaldas Playboys.

Kui Monroe oli neid näinud, arvas ta, et ta näitlejakarjäär saab tagasilöögi või lõpu.

Biograafilise raamatu «Marilyn: Her Life in Her Own Words» (Marilyn: ta elu ta enda sõnadega) kohaselt ei tänanud Playboy tegijad teda nende fotode eest, ei maksnud talle midagi ega saatnud talle ka tasuta numbrit, vaid ta pidi selle ise ostma.

Marilyn Monroe (sünninimega Norma Jeane Mortenson, 1. juuni 1926 Los Angeles, California – 5. august 1962 Los Angeles, California) oli USA näitlejanna, laulja ja modell. Teda on nimetatud 20. sajandi seksisümboliks.