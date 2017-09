Juba homme naaseb paljude Eesti mängurite lemmiküritus MängudeÖÖ!

Mängude ÖÖ / Promo

Esimene neist on pühendatud eksklusiivselt MängudeÖÖ suurimale võistlusele, milleks on tulistamismängu Counter-Strike: Global Offensive turniir. Ülekande käigus näeb ära, kuidas omavahel võtavad mõõtu Eesti, Läti ja Leedu parimad meeskonnad - Eestit esindavad võistkonnad Feldon ja sadboys_, Lätist on kohale tulnud meeskond 420 ning Leedu lippu hoiab kõrgel Austral. Teise ülekande eesmärgiks on vaatajateni tuua aga nii palju MängudeÖÖ erinevaid aspekte kui võimalik - intervjuud erinevate ettekandjate, cosplayerite ja külastajatega, erinevate mängude proovimine ning värsked muljed mängudest, mille Eesti esmaesitlus toimub just laupäevasel üritusel! Ühel või teisel moel - näeme MängudeÖÖl! CS: GO striim - (leitav aadressil twitch.tv/level1esports)

MängudeÖÖ üldine striim - (leitav aadressil twitch.tv/level1ee)

