Jane Fonda pandi Robert Redfordi silme all piinlikusse olukorda

Fonda ja Redford olid saates Megyn Kelly Today tutvustamas oma uut Netflixi filmi «Our Souls at Night», mis linastub 29. septembril, aga reporter viis jutu hoopis muule teemale küsides Fondalt ilulõikuste kohta, vahendab People.

«Sa oled tunnistanud, et oled lasknud end kohendada ning sa näed suurepärane välja. Miks oled sa aga öelnud, et sa pole selle üle uhke,» uuris Kelly Fondalt otsekoheselt. Kahekordne Oscari võitja oli küsimusest silmnähtavalt šokeeritud ja küsis omakorda ärritunult: «Kas me tõesti tahame sellest praegu rääkida?»

Jane Fonda Megyn Kelly saates / Kuvatõmmis/Youtube

Kelly püüdis olukorrast küll välja tulla kiites Fonda erakordselt head välimust, mille peale staar vastas kerge torkega: «Hea suhtumine, hea rüht, enese eest hoolitsemine. Aga las ma parem jutustan, miks ma armastan meie filmi «Our Souls at Night» kui et räägin ilukirurgiast.»